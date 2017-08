El juliol es tanca amb un 8,5% menys de demandants de feina que fa un any

El servei d'ocupació ha tancat el mes amb un total de 396 persones inscrites i és la xifra més baixa d'un mes de juliol des de fa 9 anys

Actualitzada 16/08/2017 a les 17:05

El servei d'ocupació ha tancat el mes de juliol am bun total de 396 persones demandats de feina inscrites, el què suposa una reducció del 8,5% respecte el mateix mes del 2016 (llavors hi havia 433 inscrits). Segons ha informat el Govern mitjançant un comunicat la xifra d'enguany és la més baixa d'un mes de juliol des de fa 9 anys. En aquest sentit s'ha recordat que el juliol del 2008 els inscrits com a demandants de feina eren 257. Respecte el mes de juny, la variació ha estat d'un -4,1% (413 persones).



D'altra banda, el nombre total d'assalariats del mes de maig va ser de 35.396 persones, el què suposa una variació a l'alçda del 3% respecte el mateix mes de l'any anterior, quan n'hi havia 34.380. En el comunicat del Govern s'ha destacat que es tracta de la xifra més elevada d'assalariats registrada en un mes de maig dels darrers sis anys (el 2011 hi havia 35.739 assalariats). Pel què fa a la mitjana d'assalariats durant els darrers dotze mesos és de 37.063, amb una variació positiva de 2,4% respecte les dades del mateix període anterior.