El ministeri de Salut adquirirà 6.000 dosis de vacunes per a la pròxima campanya de la grip

El ministeri de Salut comprarà per a la campanya de vacunació contra la grip estacional de la temporada 2017-2018 un total de 6.000 dosis. Les vacunes seran tant trivalents, quadrivalents o dels dos tipus i s’adquiriran amb l’objectiu de procedir a la vacunació de la població de risc distribuïdes en dos grups d’edat. Se’n procuraran 50 dosis per al grup d’edat d’entre 6 i 35 mesos i 5.950 per al superior als 35 mesos. El ministeri ha licitat l’adquisició d’aquestes 6.000 dosis per un preu de 35.640 euros.

