El sector no detecta pèrdues de vols entre els seus clients, però sí molèsties per les cues

Les agències de viatges del Principat no tenen registrat que cap dels seus clients hagi perdut el vol per culpa del caos de l’aeroport del Prat de Barcelona de les últimes setmanes, però confien que el reforç d’efectius de la guàrdia civil acabi amb les molèsties sofertes per les cues. Malgrat que el primer dia de vaga indefinida, amb la incorporació dels efectius de la policia espanyola, va viure’s ahir amb tranquil·litat, els establiments del sector dels viatges continuaven recomanant als usuaris que es dirigissin a l’aeroport català amb una antelació d’entre 3 i 4 hores i “molta previsió”.

Natalie Amphoux,