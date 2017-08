La 30a Diada Andorrana, celebrada durant la XLIX edició de la Universitat Catalana d'Estiu (UCE), parlarà sobre l’acord d’associació amb la Unió Europea.

L'acord d'associació amb la Unió Europea, a la 30a Diada Andorrana a la UCE La presidenta de la SAC, Àngels Mach i el director general de FEDA, Albert Moles, durant la presentació de la diada d'enguany.

Actualitzada 14/08/2017 a les 17:25

La 30a Diada Andorrana, celebrada durant la XLIX edició de la Universitat Catalana d'Estiu (UCE), parlarà sobre l’acord d’associació amb la Unió Europea. Així ho ha fet públic aquest dilluns la Societat Andorrana de Ciències (SAC) durant la presentació del llibre de les ponències de la diada de l'any passat, que va tractar el canvi climàtic, els efectes que té sobre el Principat i les mesures que es porten a terme per tal de frenar-lo. “Passem d’un tema més tècnic a un tema més social”, ha destacat la presidenta de la SAC, Àngels Mach. En aquesta nova edició de la diada hi haurà un total de 14 ponències presencials i 13 més de no presencials i se celebrarà el proper 19 d'agost a Prada de Conflent.



“Cada vegada es parla més de l’acord d’associació perquè cada vegada està més proper però és un tema molt desconegut encara entre la societat civil”, ha afirmat Mach. És per això que les diverses ponències aniran a càrrec de múltiples actors implicats directe o indirectament amb el tema. La presidenta de la SAC apunta que encara no se sap exactament com afectarà l’acord i, per tant, ara és el moment que cada sector de la societat demani allò que creu que s’hauria de plasmar en el text. “És un moment on es pot manifestar el que es necessita i per això promovem aquest debat”. En aquest sentit, Àngels Mach ha posat com a exemple de futurible la possibilitat d’implantar el català com a llengua oficial dins de la Unió Europea arran de l’acord d’associació. “És una oportunitat poder incloure el català, però tot està per veure”.



Andorra també farà altres aportacions durant la celebració de la XLIX edició de la Universitat Catalana d’Estiu, que es farà des del 16 al 23 d’agost, com per exemple l’explicació de quina és l’opció i la posició d’Andorra dins de les relacions entre els països catalans. Els altres territoris que configuren aquesta unió també donaran a conèixer el seu territori perquè tothom es conegui. “Anem a fer pedagogia i a trencar els estereotips andorrans”, ha dit la presidenta de la Societat Andorrana de Ciències. Pel que fa a la publicació del llibre de l’any passat, Mach ha recalcat que estan contents perquè hi ha molts articles científics i alguns d’ells referencien llibres de la pròpia SAC.



Canvis en el consum d'energia



Precisament en relació a les conclusions que es van extreure l’any passat sobre el canvi climàtic i l’afectació sobre Andorra, el director general de FEDA, Albert Moles, ha explicat que el consum elèctric al Principat ha canviat i alguns factors apunten cap al canvi climàtic. Moles ha indicat que el consum global d’energia durant aquest mes d'agost no supera el de l’any passat, però aquest mateix mes s’ha aconseguit batre un rècord. A principis del mes, durant els dies de més calor, es va produir la punta de consum més elevada dels últims temps. “El consum d’energia a nivell global ha disminuït però el consum puntual, a causa de la forta calor o el fort fred, provoquen puntes de consum molt elevades.”



El director general de FEDA també ha apuntat que la producció d’energia de la central hidroelèctrica també ha canviat. Mentre que anys enrere la fosa de la neu començava a l’abril, des de fa tres o quatre anys aquesta comença a principis de març. “Són petits canvis que són difícils d’atribuir-los tots al canvi climàtic però també és evident que quelcom hi té a veure”, ha conclòs. FEDACultura col·labora amb la celebració de la Diada Andorrana mitjançant l’aportació de textos i també amb el finançament per publicar el llibre que recull les ponències de l’any anterior.

