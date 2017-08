El nou projecte de l'Unicef es farà a Bhutan

L’entitat l’iniciarà l’any que ve i té com a objectiu que els nens discapacitats del país asiàtic tinguin accés a l’educació

Actualitzada 14/08/2017 a les 10:33

Unicef Andorra durà a terme a partir de l’any que ve un nou projecte solidari, en aquest cas a l’Estat asiàtic de Bhutan. El projecte, segons va explicar al Diari la directora de l’entitat, Marta Alberch, estarà centrat en els infants discapacitats en general i en la part educativa en particular. “Fa temps que ho volíem fer. Ara estem buscant el finançament i la intenció es començar a fer-lo l’any que ve”, va indicar Alberch, que va explicar que l’objectiu final del projecte és que aquests infants tinguin accés a una educació inclusiva de qualitat. El projecte té dues potes ben diferenciades. D’una banda, es formarà els professors per tenir les eines necessàries per fer classes a aquests infants. De l’altra, es finançaran les reformes necessàries a les escoles per poder acollir els alumnes i es construiran rampes i banys adaptats.

Amb el de Bhutan seran tres els projectes en què a partir de l’any que ve col·laborarà Unicef Andor­ra, ja que actualment en desenvolupa dos més. Un és a la República del Congo, a l’Àfrica central. Concretament, col·labora en un programa d’atenció a les poblacions autòctones, conegudes a occident com a pigmeus. L’objectiu és que els infants d’aquesta població, que és nòmada, tinguin accés als serveis bàsics que té qualsevol menor sedentari. Així, participen en el finançament d’un servei de visites mèdiques mòbils i des del 2008-2009 en un programa educatiu per ensenyar francès –idioma oficial d’aquest país però que no parlen les poblacions autòctones– perquè infants i joves puguin tenir educació oficial. En dos anys, 4.000 nens han passat per aquesta escola i 350 han rebut formació reglada. També han posat en marxa un registre de naixements per censar la població. “Tothom té dret a un nom i a una nacionalitat i si no estàs registrat en un cens no existeixes i no tens accés a programes ni a ajudes”, va explicar la directora de l’Unicef.

L’entitat també col·labora en un programa que es desenvolupa a la República Centreafricana i que té com a objecte l’atenció als infants alliberats dels grups armats i que eren utilitzats com a nens soldat. Fa dos anys que un acord entre les parts enfrontades va eliminar aquesta pràctica i els menors alliberats necessiten suport per tornar a adaptar-se a la vida comunitària. El programa els ofereix suport psicosocial i dona formació escolar als més petits, i professional, als més grans.