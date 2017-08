Detinguts amb 22 cartrons de tabac furtats

Al llarg de la setmana passada la policia va arrestat fins a 9 persones per delictes diversos

Actualitzada 14/08/2017 a les 14:19

La policia va informar ahir en el balanç setmana de detencions de l'arrest de dos homes al Pas de la Casa que havien furtat cartrons de tabac en un establiment del poble fronterer.



Segons s'explica en el comunicat emès pel cos de seguretat es tracta de dos homes no residents de 34 i 21 anys que havien sostret 22 cartron de tabac. Així, se'ls acusa d'un delicte contra el patrimoni. A més, però, el primer es va identificar amb una fotocòpia d'un document d'identitat que no era seu, sinó d'un conegut. És per això que també se l'acusa d'un delicte contra el tràfic jurídic.



D'altra banda, en la darrera setmana també es van efectuar set detencions més. Tres d'elles van ser per agressions i delictes contra la integritat física. La primera va ser dissabte, la d’un jove de 21 anys, d'Escaldes-Engordany per haver agredit la nit anterior un altre resident de 24 anys, que va presentar denúncia arran de les ferides sofertes. L’endemà van tenir lloc les altres dues. La primera, pels volts de les vuit del vespre a Andorra la Vella, un home resident de 54 anys que hauria agredit el fill de 20 anys de la seva parella en una disputa familiar. Una hora després, la policia va haver d’intervenir quan una jove de 20 anys va agredir la seva parella, causant-li esgarrapades al tors, l’esquena i els braços.



El cos d'ordre també va detenir un no resident per accedir al país amb 1,1 grams de cocaïna, 4 pastilles d'èxtasi i 1,6 grams de marihuana i un home per donar positiu en el control d'alcoholèmia després de patir un accident.