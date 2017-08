Actualitzada 14/08/2017 a les 07:00

Les previsions del servei de Mobilitat van tornar a fallar ahir i les cues d’entrada previstes no es van produir. On hi va haver problemes de circulació va ser al Pas de la Casa, on al llarg de la tarda hi va haver fins a tres quilòmetres de trànsit dens de sortida. Les cues es van produir tant a la CG-2 com a l’RN-22 per creuar el punt fronterer de Porta.