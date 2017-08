FEDA vol tancar l'Unicef

FEDA Cultura col·labora per quart any consecutiu en una campanya de l’Unicef amb donacions per cada visitant al MW Museu de l’Electricitat i al Camí hidroelèctric d’Engolasters. Donarà dos euros per cadascun per ajudar en el desig de l’ONG de tancar l’Unicef.