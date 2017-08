Els ingressos per la taxa al tabac són els millors dels darrers vuit anys malgrat tres mesos fluixos

Els ingressos per la taxa a la importació de tabac són dels més importants per a les arques de l’Estat. Un cop tancats els números del juliol, el Govern podria estar satisfet de com s’està desenvolupant l’exercici, ja que els diners recaptats fins ara són superiors als ingressats en el mateix període de temps en els darrers vuit anys. L’Estat, del gener al juliol del 2017, ha ingressat 71,6 milions d’euros en concepte de taxa al tabac. En el mateix període de temps, l’any passat es van ingressar 60,4 milions, el 2015, 59,6, i el 2014, 46,8. Segons les xifres