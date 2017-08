La nota dels portals de reserves és una primera referència per als establiments, que hauran d’afrontar un test de reputació ‘online’ per determinar-ne la categoria

Els hotels afronten amb garanties l’avaluació de reputació online a què els vol sotmetre el Govern amb la nova Llei d’allotjaments a l’hora de classificar-ne la qualitat. Un test que fins i tot els podria fer guanyar o perdre estrelles. Els establiments aproven de mitjana amb un notable les valoracions dels usuaris a internet una vegada hi han pernoctat. Al portal de referència Booking, la nota mitjana de 160 hotels frega el 8 sobre 10, mentre que en altres dominis, com ara Trivago, on hi apareixen més de 120 hotels, la nota mitjana és de 7,9. La mostra és prou