El primer dia de pont deixa cues de quatre quilòmetres a Sant Julià en direcció Andorra

Les previsions del servei de Mobilitat per al primer dia de pont de la Mare de Déu d’agost es van complir a mitges. Sí que la van encertar respecte als problemes que hi podria haver d’entrada al matí, però van fallar en les previstes de sortida a la tarda. Els vehicles que volien accedir a Andorra procedents de Catalunya van haver de patir ahir una doble cua. Primer a l’N-145, la carretera entre la Seu d’Urgell i Andorra, que va acumular poc més d’un quilòmetre de cues. Un cop superada la frontera, hi va haver fins a quatre quilòmetres de