Doble condemna

Un home de nacionalitat francesa i una dona de nacionalitat russa que havien estat parella van ser condemnats pel Tribunal de Corts per les disputes que van protagonitzar després de separar-se. Els magistrats van desestimar el recurs d’apel·lació de l’exmarit i van ratificar les sentències per un delicte menor d’amenaces contra l’exdona i per injúries i resistència a la policia. Els magistrats, per tant, mantenen la pena de dotze mesos de presó, els quals són ferms els que ja ha complert preventivament, i la resta són condicionals amb un termini de suspensió de la condemna de dos anys. Alhora es