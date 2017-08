L’ajut que atorga Govern per comprar un vehicle elèctric –conegut com pla Engega– cobreix entre el 9% i el 34% del preu total. En el cas dels turismes, el percentatge se situa entre el 19% i el 23% del cost total mentre que en el cas de les furgonetes se situa entre el 31% i el 34%. Per adquirir un turisme elèctric, el Govern atorga una subvenció de fins a 8.000 euros, mentre que en el cas dels híbrids se’n donen fins a un màxim de 4.000, que poden suposar, com a màxim, el 9% del cost.