41 candidats opositaran per ser agents de policia

Les proves de selecció per cobrir deu places al cos començaran el 4 de setembre vinent

41 persones (36 homes i 5 dones) han presentat candidatura per optar a una de les deu places d’agent de policia, segons va informar ahir en un comunicat el mateix cos. El termini per postular a la promoció número 53 va finalitzar ahir a les dues del migdia.

Dilluns vinent tindrà lloc a l’edifici administratiu de l’Obac, a Escaldes-Engordany, una reunió informativa amb els candidats per explicar-los com es durà a terme el procés i els terminis. Està previst que a partir del 4 de setembre vinent s’iniciïn les proves de selecció, que duraran fins al mes d’octubre. A partir del