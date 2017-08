S'obre el període per presentar al·legacions a la planta per netejar l'aigua de sorra

El ministre de Finances, Jordi Cinca, va signar el decret mitjançant el qual s’obre el període per presentar al·legacions sobre l’avaluació d’impacte ambiental del projecte d’instal·lació d’una planta de tractament per netejar l’aigua de sorra, que no té components perillosos, per part de l’activitat comercial ECO-Neteges especials, a la parcel·la on es troba ubicada la nau 1, local 3, de la zona industrial Teixidó. Segons publica el dar­rer número del Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA), els interessats podran consultar els referits documents a les dependències del departament de Medi Ambient i tenen temps fins al 3 de novembre vinent.