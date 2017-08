El Superior reconeix que se li ha vulnerat el dret a un procés de durada raonable

L’Estat haurà d’indemnitzar amb 3.000 euros un privat pel retard de la justícia a l’hora de dictar una sentència. El Tribunal Superior (TS) va estimar parcialment la demanda interposada pel particular contra la inactivitat de la jurisdicció ordinària per una vulneració del dret a un procés degut. El novembre del 2016, el Tribunal Constitucional (TC) va reconèixer la vulneració del dret i que l’Estat l’havia d’indemnitzar com a responsable de l’administració de la justícia per les despeses ocasionades en aquesta causa, inclosa l’assistència lletrada.

La sentència, que és ferma, declara que l’administració de la justícia va tenir un funcionament “anormal”. El