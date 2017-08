Són grups internacionals vinculats al món del joc i quatre tindrien inversors andorrans

Cinc grans grups vinculats amb el món del joc han escollit com a primera opció les instal·lacions de Caldea per ubicar el casino si finalment són els escollits pel Govern per explotar la llicència del centre de joc. Segons va explicar el director general de Caldea-Inúu, Miguel Pedregal, aquests cinc operadors són els mateixos amb els quals havien mantingut contactes mesos abans i que havien mostrat el seu interès a implantar el casino a Andorra. “A partir de la publicació del plec de bases tot s’està activant d’una forma sobtada”, va explicar Pedregal, que hi va afegir que pocs dies