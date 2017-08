Actualitzada 11/08/2017 a les 06:53

El ministeri de Turisme i Medi Ambient va adjudicar els treballs per realitzar el mapa del soroll i del cadastre sonor d’Andorra a l’empresa Applus Norcontrol, SLU, per un valor de 15.000 euros, i tindrà fins al juny de 2018 per acabar-los.