La venda de vehicles elèctrics purs creix un 63% i el dièsel deixa de ser el més venut

Des del gener fins al juliol d'enguany ja s'han adjudicat 70 ajudes per la compra de vehicles elèctrics purs

Actualitzada 10/08/2017 a les 18:21

Des del començament d'any s'han matriculat més vehicles elèctrics que en tot el 2016. En concret, s'han matriculat 70 vehicles elèctrics purs, un 63% més que al 2016 quan se'n van comprar 43. Aquesta és una de les dades que ha destacat el ministre d'Economia, Competitivitat i Innovació, Gilbert Saboya, durant el balanç del programa Engega, destinat a impulsar la mobilitat elèctrica.



Amb dades interanuals, és a dir de juliol de l'any passat a juliol d'enguany, els vehicles elèctrics purs han crescut un 152%, i han passat dels 44 als 111. El ministre ha destacat que amb aquestes dades s'està aconseguint l'objectiu del programa. "És una evidència estadística" ha assegurat, arribant a posicionar Andorra en el top cinc europeu pel que fa la penetració del vehicle elèctric, que està al voltant del 5%.



Pel que fa a la matriculació de vehicles en general, s'ha assolit, en el període entre gener i juliol d'enguany, un creixement del 22%. En el mateix període de l'any anterior les matriculacions rondaven els 2.100 vehicles i actualment la xifra és de 2.500. La matriculació de vehicles ha augmentat un 21%, la de motocicletes un 16% i la de vehicles industrials un 42%.



Aquestes xifres comporten assolir nivells de matriculació similars als del 2007 i doblar els del 2012, quan es va caure fins al mínim amb menys de 2.000 vehicles venuts. Saboya ha destacat que aquest augment no és tan sols quantitatiu, sinó que ve unit a un salt qualitatiu.



En contrast al creixement interanual, del juliol del 2016 al juliol del 2017, del 111% dels vehicles elèctrics, els vehicles de gasolina han crescut un 35% i els de dièsel un 5%. El ministre d'Economia ha subratllat que enguany és la primera vegada que el dièsel, el vehicle més contaminant, perd el lideratge de les matriculacions de turismes des del 2000.



A data d'avui, dels 850.000 euros previstos en ajudes per enguany, ja se n'han atorgat 650.000. Les ajudes es basen en 8.000 euros per la compra d'un vehicle elèctric pur, 4.000 euros per un híbrid endollable i 2.000 per a motocicletes. Saboya ha explicat que l'esforç financer se centra en la promoció dels elèctrics purs i endollables i a data d'avui, 422.750 euros del total s'han destinat a 64 vehicles d'aquest tipus. D'altra banda 48.000 euros han estat per a sis vehicles d'efectivitat estesa, 136.750 euros per a 34 híbrids i 39.750 euros per a ajudes a 53 desballestaments.



A l'últim, Saboya també ha destacat que la motocicleta és el vehicle que ha experimentat un creixement més fort a nivell percentual. L'any passat aquest vehicle havia passat desapercebut, amb la matriculació de dues motocicletes, i enguany ja se n'han venut 16.