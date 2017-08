Ultradretà filorús o patriota

El periodista finlandès Ilja Janitskin continua empresonat al centre penitenciari de la Comella, on espera que la justícia doni llum verd a la seva extradició o en decreti la llibertat. Els seus seguidors neguen que sigui un ultradretà. Els detractors el consideren un xenòfob.

Fins fa pocs dies gairebé ningú a Andorra havia sentit a parlar del periodista finlandès de 40 anys Ilja Janitskin, que des de divendres passat es troba empresonat en espera que la justícia del Principat doni o no llum verd a l’ordre d’extradició al seu país d’origen, on la fiscalia el reclama per interrogar-lo, ja que el considera culpable d’una llarga llista de delictes. Un és el d’incitació a l’odi contra grups ètnics, un delicte que hauria comès a través del portal web de notícies MV-lethi, del qual ell mateix és fundador. Un portal que, segons els detractors de Janitskin,