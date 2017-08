El 58,1% de mitjana en els primers set mesos de l’any és el millor resultat assolit en aquest període de temps des que es recullen les dades

Els set primers mesos de l’any 2017 s’han tancat amb una mitjana d’ocupació del 58,11%, segons les dades fetes públiques per la Unió Hotelera (UHA). Es tracta del millor percentatge d’ocupació de gener a juliol des del 2011, el primer any que es van començar a recollir les dades. Aquest fet, segons el president de l’entitat, Manel Ara, evidencia que “en el que és el sector de l’hoteleria hem deixat enrere el període més fort de la crisi”. De gener a juliol del 2017 l’ocupació està 3,5 punts per sobre de la que hi va haver en el mateix període