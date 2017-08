Apapma demana que al comú es depurin responsabilitats per l'os

El col·lectiu insisteix a reclamar el tancament immediat del parc de Naturlandia

Apapma es mostra “content” amb la finalització de l’expedient obert arran de la mort de l’os a Naturlandia i la imposició d’una sanció de 6.000 euros perquè “així sabem que la història que ens van explicar al principi sobre els fets no era veritat”, afirma el president de l’associació, Carles Iriarte. Anuncia, a més, que hi haurà més accions del col·lectiu quan disposi de tot el dossier instruït des de Medi Ambient i pugui analitzar tota la documentació “perquè som part interessada”. Accions que Iriarte encara no pot concretar però entre les quals se n’inclourà una que afecta el comú

#2 joanb

(10/08/17 08:21)



#1 Matilde

(10/08/17 07:33)