Jornada complicada per entrar i sortir del Pas

Actualitzada 09/08/2017 a les 06:52

Les carreteres andorranes van tornar a viure ahir una jornada complicada per l’entrada i sortida de turistes. Aquest cop les retencions van ser més generalitzades a la frontera del Pas de la Casa que no pas a la del riur Runer. Al matí s’hi van produir cues d’entrada i a partir del migdia també de sortida. A la tarda hi va haver cinc quilòmetres de cua del Pas cap a l’Arieja.