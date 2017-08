Josep Duró, Marc Vila, Mireia Canturri, Maria Pilar Riba, Montserrat Ronchera i Magda Mata són els que opten al càrrec

Josep Rodríguez finalitza el mandat com a Raonador del Ciutadà al setembre, després de sis anys improrrogables al capdavant de la institució, i, segons fonts consultades, sis són els candidats a succeir-lo. Josep Duró, Marc Vila, Mireia Canturri, Maria Pilar Riba, Magda Mata i Montserrat Ronchera han fet arribar als consellers de DA la predisposició a assumir el relleu. El Consell General és qui nomena el Raonador “amb el vot favorable de dues terceres parts dels seus membres, en primera votació”, tal com figura a la Llei de creació del l’òrgan del juny del 1998. En el supòsit de no