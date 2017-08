Da Silva demanarà al cap d’Estat de Portugal que intervingui per posar fi a la retenció del deu per cent i als retards en el cobrament

El cònsol honorari de Portugal, José Manuel da Silva, aprofitarà la visita del president lusità, Marcelo Rebelo de Sousa, per demanar-li que intervingui perquè se solucionin els problemes que encara tenen els residents portuguesos amb la seguretat social o els bancs i per facilitar la introducció de la seva llengua a l’escola andor­rana. Da Silva va explicar al Diari que els pensionistes que se’n volen anar d’Andorra pateixen una retenció del deu per cent i que hi ha retards de tres a sis mesos per cobrar les pensions. “Tenim un problema amb la seguretat social i potser amb la visita