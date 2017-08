ActuaTech impulsa un centre d’innovació que analitzarà els projectes de la zona de vianants de l’avinguda i d’urbanització del terreny d’Escaldes

Els comuns d’Andorra la Vella i Escaldes són els primers clients del centre d’innovació que la Fundació ActuaTech obrirà aquest mes a Caldea. Al voltant del que es coneix com a cityscope (ciutat a l’abast) es crearà una zona de treball que començarà analitzant els projectes de fer per a vianants l’avinguda Meritxell i d’urbanització del Clot d’Emprivat, segons ha pogut saber el Diari. Les diferents simulacions en un i altre cas es faran a través d’una maqueta del país en tres dimensions on es projectaran diversos models planejats a partir de les variables que s’introdueixin, per visualitzar els pros