Govern creu que els nous requisits, menys feixucs, per registrar un apartament facilitaran la regularització dels il·legals

La Llei de l’allotjament turístic, en vigor des de dijous passat, suposa canvis significatius en l’activitat del lloguer de pisos per a turistes, els que bateja com a habitatges d’ús turístic (amb les sigles HUT). El Govern ha pretès, d’una banda, lluitar contra l’arrendament il·legal i, de l’altra, ser més estricte amb la seva explotació, emparada fins ara per la Llei d’apartaments moblats per a vacances de l’any 2008 i que quedarà derogada. Aprovada la Llei general, el següent pas consistirà en la validació dels reglaments i el d’habitatges d’ús turístic o HUT està previst a la tardor. A partir