Els bombers van realitzar cinc sortides per inundacions d’habitatges i per caiguda de rocs

La intensa tempesta que va caure la matinada d’ahir, amb pedregada inclosa, va provocar algunes incidències en forma d’inundacions i esllavissades. Tot i que no hi va haver cap conseqüència greu, el servei de bombers va realitzar cinc sortides per fuites i inundacions en edificis de la Massana, Encamp i Andorra la Vella. A més, es va produir una esllavissada a la carretera de Canòlich i una altra a la urbanització Hort de Godí d’Encamp.

Per altra banda, els bombers van haver d’actuar per la caiguda d’un roc a Santa Coloma, a la part de darrere de la botiga Interesport, que