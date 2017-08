L’executiu haurà de garantir que tota la producció que es vengui compleixi les condicions que estableix Europa

El Govern haurà de crear un servei d’inspecció per controlar que tot el tabac que es vengui al país compleixi les garanties i els límits quant a components del producte que estipula la Unió Europea. D’aquesta manera, s’haurà de garantir que no se superin les concentracions màximes de nicotina, quitrà, monòxid de carboni i altres substàncies tòxiques que fixa la directiva europea per atenuar la toxicitat del producte. És una de les mesures que haurà d’implementar el país a canvi de mantenir el règim d’exclusió duanera de què gaudeix el sector –la resta de productes agrícoles entraran a l’acord d’associació–