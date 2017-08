El forn va cremar l’any passat 37.407 tones, la millor xifra des del 2009, i si segueix la tendència del primer quadrimestre superarà les 40.000

L’objectiu del ministeri de Medi Ambient d’incrementar les tones de residus que s’incineren a la planta de la Comella va per bon camí si es tenen en comptes les xifres fetes públiques en el darrer informe de la comissió d’informació de residus de Ctrasa. L’any passat –les dades no havien transcendit fins ara– el centre de tractament de la Comella va cremar 37.407 tones de residus, la millor dada des del 2009. Aquell va ser l’últim exercici en què la planta va superar les 40.612 tones de residus incinerats, que és la xifra que es considera mínima per a un