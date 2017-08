Marsol afirma que és un cessament “provisional” de l’activitat en espera de si Dionis SLU presenta o no la documentació

El tancament cautelar de l’aparcament els Pouets explotat per Dionis SLU era ahir una realitat de ple efecte. El pàrquing estava tancat i a la porta, amb els semàfors d’entrada en vermell, s’hi podia llegir l’ordre d’execució forçosa signada divendres per la cònsol major, Conxita Major, un cop obtingut l’aval de la Batllia. Marsol va explicar ahir que es tracta d’una clausura “provisional” en espera que “l’empresa presenti la documentació que se li ha requerit”. Si no el comú proposarà al setembre “la resolució de la concessió”, va apuntar.

Marsol va assegurar que l’execució de l’ordre de tancament s’havia dut a