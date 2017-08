Complicacions del trànsit en l'accés per la frontera del Runer

Actualitzada 06/08/2017 a les 07:01

Pilar Màrquez Ambròs Andorra la Vella

L’accés d’entrada al país per la frontera hispanoandorrana del riu Runer va presentar ahir complicacions del trànsit durant bona part del matí fins a primera hora de la tarda. Segons van explicar fonts de l’àrea de Mobilitat, van registrar-se cues entre la frontera i Sant Julià de Lòria a partir d’un quart de dotze del matí fins a un quart de quatre de la tarda. En el moment de més afluència van sumar-se quatre quilòmetres de retencions entre l’N-145, encara dins de la comarca de l’Alt Urgell, i la CG-1 a l’entrada de la parròquia laurediana.

La retenció va desaparèixer de forma progressiva i cap a tres quarts de tres de la tarda es registraven 2 quilòmetres de cua a l’altura de la Borda Sabaté fins a l’entrada del nucli urbà. Malgrat ser plena operació sortida d’agost, l’àrea de Mobilitat va assegurar que el país no va registrar cues de més importància i el trànsit va ser fluït a la frontera amb l’Alt Urgell la resta de la tarda.

Anit les carreteres andorranes no presentaven cap altra incidència destacable.