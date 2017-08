La policia manté oberta la investigació per la serradura de la placa fronterera d'Andorra

La policia manté oberta la investigació per esbrinar qui van ser els autors de la serradura d’una placa fronterera d’Andorra la matinada del 24 de juny passat a la CG-6, prop de la localitat catalana d’Os de Civís, a la parròquia de Sant Julià de Lòria. De moment, segons les fonts consultades, la policia prefereix no avançar res de la investigació per tal de “no perjudicar-la”. Els fets investigats van ser reivindicats per l’organització juvenil de l’esquerra independentista Arran, que el mateix dia al matí va publicar a les xarxes socials un vídeo en què es podia veure algun dels