Jover considera que l’aute de Corts deixa “molt clar” que l’objectiu de la querella contra Cinca era polític

i no jurídic

El secretari general de Demòcrates per Andorra (DA), Èric Jover, va mostrar ahir el seu convenciment que amb l’arxivament per part del ple del Tribunal de Corts de la querella contra el ministre de Finances, Jordi Cinca, pel cas Orfund no s’han acabat “les accions” per intentar “desgastar” el Govern i el projecte del partit. “Malauradament no descartem que hi pugui haver més accions perquè l’objectiu no és guanyar una causa judicial, sinó tan sols fer soroll i buscar el desgast”, va assenyalar Jover en una roda de premsa convocada pel partit, en què va mostrar “la nostra satisfacció” per