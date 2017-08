L'Agència de Qualitat de l'Aire recomana no fer esport a les hores més caloroses

Actualitzada 04/08/2017 a les 06:52

L’Agència de Qualitat de l’Aire, que depèn del ministeri de Medi Ambient, va fer una sèrie d’alertes a les xarxes socials entre les quals hi havia la recomanació que no es practiquessin activitats esportives durant les hores de més calor, o que el risc al·lèrgic global està situat al nivell 1, és a dir, molt feble. Un altre comentari deia que la massa d’aire provinent d’Àfrica porta unes partícules en suspensió que ens seguiran afectant durant les properes 24 hores.

Per altra banda, organització situa el nivell de puresa de l’aire a uns nivells excel·lents a Andorra la Vella i Canillo, bons a l’observatori d’Envalira, però regulars en el cas d’Escaldes.