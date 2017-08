Encamp tanca les zones de barbacoa i prohibeix fer foc per l'actual risc d'incendi

El comú d’Encamp va determinar ahir el tancament de les zones de barbacoa i la prohibició de fer foc, tant a Encamp com al Pas de la Casa, com a mesura de precaució davant el risc d’incendi que hi ha al centre del país. El protocol de prevenció d’incendis forestals i les mesures de vigilància que hi van associades es mantenen a Sant Julià, Escaldes-Engordany i Andorra la Vella, on el risc continua sent molt alt i extrem. En aquestes parròquies, les barbacoes dels berenadors van precintar-se dilluns i Protecció Civil, bombers i serveis comunals tenen activa una major vigilància.

