Actualitzada 04/08/2017 a les 06:55

L’àrea de Mobilitat va registrar ahir a la tarda dos quilòmetres de cua per sortir del Principat a la CG-1 per la frontera hispanoandorrana del riu Runer. Les retencions van localitzar-se de manera puntual entre tres quarts de set la tarda i dos quarts de vuit del vespre, però els problemes no van anar a més i anit se circulava amb normalitat a la sortida del país.