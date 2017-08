La víctima va requerir atenció mèdica i psicològica pels cops de la parella

Una dona va requerir dimarts passat atenció mèdica i psicològica pels cops que li va propinar la parella. Ho van decidir denunciar els seus companys de feina a través de la xarxa social Facebook després d’haver-ho consultat amb ella, per deixar palès el seu rebuig a la violència de gènere i perquè, tal com va posar de manifest el responsable de El Rebost del Padrí, l’empresa per a la qual treballa la víctima, Pep Escolà, als agressors “se’ls ha de parar els peus”.

El mur de la pàgina que l’empresa de restauració té a la xarxa social llueix un missatge contundent