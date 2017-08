L’executiu vol que aquesta llei i la de competències les aprovi el Consell General a l’octubre

El consell de ministres va donar llum verd ahir als projectes de llei de modificació de les lleis de competències i transferències, amb l’objectiu que els nous textos siguin aprovats pel Consell General a final d’octubre. Segons va explicar el portaveu del Govern, Jordi Cinca, es volen tenir aprovades aquestes lleis abans d’entrar a tràmit parlamentari el projecte de llei del pressupost del 2018 i incloure d’aquesta manera els 55 milions d’euros per a les transferències als comuns. L’executiu ha optat per la via d’urgència per entrar a tràmit, debatre i votar la reforma de dues lleis qualificades, fet que