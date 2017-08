La UIFand prohibeix els acords amb Corea del Nord

Actualitzada 03/08/2017 a les 07:20

Redacció Andorra la Vella

La unitat d’intel·ligència financera d’Andorra (UIFand) va fer pública la llista oficial de països amb els quals existeix un risc alhora de fer transaccions comercials o acords jurídics. En funció de la catalogació del risc que suposin, la recomanació va des de la prohibició absoluta fins a prendre mesures proporcionades per afrontar-lo.

En aquest sentit, l’únic país amb el qual està prohibit, absolutament, tenir cap mena de relació comercial o transacció financera, sigui amb empreses o amb persones físiques, és la República Democràtica de Corea del Nord. El país en què governa Kim Jong-un és un dels que més estats mantenen en aquesta llista i Andorra no n’és una excepció. Fer tractes amb aquesta nació ocupa el màxim rang de perillositat segons la UIFand i està en la posició més elevada de risc a l’hora de fer cap activitat comercial.

Un graó per sota hi ha la República Islàmica d’Iran. Està catalogada com a “jurisdiccions amb un risc elevat” i es recomana aplicar mesures reforçades de diligència. No està prohibit com en el cas anterior però sí que recomanen molta precaució i extremar les mesures de seguretat tant si es volen fer acords amb les empreses del país com amb les persones físiques o jurídiques.

Finalment, la UIFand estableix un tercer grup en el qual s’inclou tota una sèrie de països amb els quals es recomana aplicar mesures de control proporcionades al risc que representen els negocis amb ells. Es tracta de Bòsnia i Hercegovina, Etiòpia, Iraq, Síria, Uganda, Vanuatu o el Iemen. En tots els casos es recomana aplicar les mesures pròpies d’anàlisi del risc en les diferents relacions comercials que es puguin produir, sempre d’acord amb l’anàlisi prèvia establerta per aquesta unitat.