Toni Martí planteja aquesta solució de diàleg de cara a resoldre el malestar de certs agents econòmics per la manca de participació en el procés

El Govern potenciarà les reunions sectorials en la negociació amb la Unió Europea El ministre d'Ordenament Territorial, Jordi Torres, i el cap de Govern, Toni Martí, durant la visita a les obres de Llorts. J.R.

Actualitzada 03/08/2017 a les 17:20

Reunions sectorials. Aquesta és una de les solucions presentades per part del cap de Govern, Toni Martí, de cara a resoldre el malestar de certs agents econòmics, pel que fa a la negociació de l'acord d'associació amb la Unió Europea. Precisament, una part d'aquests organismes (CEA, EFA i la Cambra de Comerç) van trametre una carta a l'executiu mostrant el seu descontentament per la manca de participació en aquest procés.



Martí ha manifestat avui al matí, durant la visita a les obres de l'hotel Rosaleda, que després de rebre la carta va mantenir una reunió "molt positiva" amb els diferents agents econòmics, així com el ministre d'Economia, Gilbert Saboya, i la ministra d'Afers Exteriors, Maria Ubach, per tal de reconduir la situació. Les reunions sectorials permetrien tractar aquestes particularitats de forma molt més concreta, tal com ha explicat Martí.



L'acord d'associació disposa de moltes especificitats i, per tant, "és important que els agents se sentin acompanyats i això es fa amb un altre ambient, potser amb menys gent". I és que el mandatari també ha exposat que "totes les cartes i opinions de tots els sectors són benvingudes" ja que, segons ha recalcat, "no trencarem el format de gran diàleg". Precisament, el cap de l'executiu ha posat en relleu que aquest tipus de fórmules també poden ser aplicables a més d'un sector, no només als agents econòmics.