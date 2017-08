Andorra exposa les accions contra el canvi climàtic

Actualitzada 03/08/2017 a les 06:47

Redacció Andorra la Vella

El Govern ha aprovat el lliurament de dues comunicacions nacionals en matèria de canvi climàtic al secretariat de les Nacions Unides que coordina aquesta matèria. Aquesta acció forma part del conjunt d’obligacions del Principat com a Estat adherit al conveni marc de l’ONU contra el canvi climàtic. Un dels aspectes que conté la comunicació fa referència a l’actualització de l’inventari de gasos d’efecte hivernacle fins a l’any 2013. Aquesta actualització, segons va detallar l’executiu, constata que “s’està complint amb relació a allò que Andorra ja va estimar en els escenaris de projeccions que va elaborar el 2014” i, en concret, que el nivell de gasos “no absorbits inventariats el 2013 ja estan actualment per sota del 14% respecte a l’escenari immobilista”.

Tanmateix, a la citada comunicació l’executiu també detalla tot el seguit d’accions impulsades per tal d’assolir els objectius del conveni marc. Exposa, per exemple, l’impuls del programa Engega per fomentar la mobilitat elèctrica i el programa Renova de rehabilitació d’edificis per tal de fer-los més eficients en l’àmbit energètic. L’administració central també destaca l’increment de producció elèctrica nacional amb la construcció de centrals de cogeneració i el foment de les energies renovables, així com les accions per reduir la producció de residus i fomentar-ne el reciclatge. El 24 de març Andorra va lliurar l’instrument de ratificació de l’anomenat acord de París.