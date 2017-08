L'estació d'autobusos ha produït 77.600 kW/h d'energia en tres mesos

Les plaques fotovoltaiques han generat l’equivalent a la llum de 31 llars en un any

L’estació d’autobusos ha produït un total de 77.608 quilowatts per hora durant els mesos de maig, juny i juliol. Les plaques fotovoltaiques de la infraestructura han permès generar en energia l’equivalent al subministrament elèctric de 31 llars en tot un any. L’estació, que es va inaugurar el 4 de maig passat, va suposar un cost d’1,3 milions d’euros, dels quals 275.000 euros es van destinar a les plaques fotovoltaiques, que ocupen tota la coberta. La instal·lació té capacitat per generar una potència de 175 kW i el Govern la va cedir a FEDA per a la seva explotació i manteniment.

