L'escola d'hostaleria avisa que els títols han d'estar aprovats abans d'acabar l'any

Oferirà sis titulacions a partir del 2018-2019 a Sant Julià de Lòria si el Govern les oficialitza

El Centre Superior d’Hostaleria del Mediterrani avisa que els títols de turisme que el Govern ha de crear per tal de poder obrir una escola a Sant Julià han d’estar aprovats abans d’acabar l’any. El director de desenvolupament de l’empresa valenciana, Ángel Campillo, va celebrar que el ministre d’Educació, Èric Jover, s’hagi compromès a reunir-se amb la direcció per tal d’agilitzar els tràmits i poder inaugurar el centre el curs que ve no l’altre, però va advertir que “els títols han d’estar aprovats abans del desembre del 2017” per tal de tenir l’any que ve per preparar la infraestructura, “si