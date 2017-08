El col·lectiu havia interposat un incident de nul·litat, el pas previ a acudir al Constitucional

El col·lectiu de duaners segueix el camí judicial per reclamar el fons social i de jubilació previst al Codi de duana i que s’hauria de nodrir amb el 20% del que el cos recapta en multes. Després que el mes de maig passat el Superior confirmés la sentència de la Batllia i rebutgés la pretensió de col·lectiu de funcionaris de duana que es condemnés el Govern pel perjudici ocasionat per no haver impulsat el fons previst a la legislació, els demandants van interposar un incident de nul·litat contra dita sentència. Al·legaven que se’ls havia vulnerat el dret a la jurisdicció