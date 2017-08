El risc d'incendis obliga a tancar les zones de barbacoa de parròquies baixes i a suspendre els focs artificials

També s'han suspés els focs artificials de la parròquia laurediana, així com els d'Andorra la Vell, previstos per dilluns vinent.

Les zones de barbacoa de Sant Julià de Lòria, Andorra la Vella i Escaldes-Engordany romandran tancades durant les pròximes dues setmanes, a causa de l'alt risc d'incendis que viu el Principat. A aquesta mesura també cal sumar-hi l'anul·lació dels focs artificials de la parròquia laurediana d'aquest dimarts i d'Andorra la Vella previstos per dilluns vinent.



Totes aquestes accions són fruit de les altes temperatures que viu Andorra, a les quals també s'ha de sumar la manca de pluges de les darreres setmanes. Per aquest motiu, el ministre portaveu, Jordi Cinca, ha anunciat aquest dimecres en la roda de premsa posterior al consell de ministres l'aplicació d'aquestes mesures previstes pel departament de Protecció Civil.



Cinca ha recalcat que el risc d'incendis "és elevat" i per això s'ha decidit prendre tota una sèrie d'accions preventives per disminuir la possibilitat d'incendis. El ministre portaveu també ha reconegut que la prohibició afecta sobretot a les parròquies baixes, on "hi ha un risc molt alt i, fins i tot, extrem d'incendi". En el cas de les parròquies altes, el risc és alt i moderat.



Des de Protecció Civil i bombers ja s'ha fet una crida a la població, per tal d'extremar les precaucions en cas de realitzar sortides a la muntanya, així com la prohibició d'encendre focs a tot el país. A més, s'intensificaran els controls de vigilància, així com una major supervisió dels diferents indrets del país. Unes mesures que, segons ha recalcat Cinca, està previst que s'allarguin dues setmanes més, tot i que en funció de les previsions meteorològiques aquesta xifra podria incrementar-se o reduir-se.