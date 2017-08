El PS, membre observador dels socialistes europeus

Actualitzada 02/08/2017 a les 06:54

Redacció Andorra la Vella

El Partit Socialista Europeu, del qual forma part el Partit Socialdemòcrata (PS) en qualitat de membre observador, i que engloba diferents partits representants de l’esquerra de diversos països del continent, ha estat registrat a la Unió Europea com a formació política, segons es publica en el Butlletí Oficial de la Unió Europea. L’autoritat per als partits polítics europeus i les fundacions polítiques europees va rebre del Partit Socialista Europeu el 17 de maig passat una sol·licitud de registre com a partit polític europeu. Un cop analitzada la sol·licitud i la documentació necessària per poder ser registrat com a partit europeu, aquest organisme, dependent de la Unió Europea, en va donar llum verd a final del mes de juliol.

El Partit Socialista Europeu el formen 33 partits com a membres de ple dret, tretze associacions com a membres de ple dret i dotze partits observadors. Entre aquests últims es troba el Partir Socialdemòcrata, únic representant andorrà a la formació.

Actualment hi ha 195 diputats al Parlament de Brussel·les que formen part del Partit Socialista Europeu en representació dels 28 països membres de la UE. La història d’aquesta formació es remunta als anys 90 (abans hi havia hagut plataformes), però no ha estat fins ara que s’ha registrat.