Dos centres comercials gestionaran les targetes de prepagament per a productes de primera necessitat

Les persones beneficiàries d’ajuts socials podran rebre targetes de prepagament d’entre 50 i 300 euros que distribuiran Centre Comercial Andorrà (Escale) i ACA SAU (E.Leclerc-Híper Andorra)

Actualitzada 02/08/2017 a les 19:49

Aquelles persones que es beneficien d’ajuts socials podran rebre, a partir d’ara, una targeta de prepagament que proveiran dos centres comercials del país per a l’adquisició de productes de primera necessitat. Aquestes targetes, tal com ha exposat el ministre portaveu, Jordi Cinca, podran ser recarregades amb imports que oscil·len entre els 50 i els 300 euros, en funció de les necessitats del beneficiari.



Cinca ha destacat que han estat dos els centres comercials que han estat adjudicataris del subministrament d’aquestes targetes. Es tracta del Centre Comercial Andorrà SA (Escale) i ACA SAU (E.Leclerc-Híper Andorra). Aquests dos centres comercials gestionaran aquestes targetes, que els beneficiaris podran obtenir allà mateix.



Tal com ha posat en relleu Cinca, aquest nou sistema pretén ser més “àgil” que l’actual i, de fet, ha remarcat que suposa un “avenç”. D’aquesta manera, es vol que les persones beneficiàries d’ajuts socials puguin adquirir aquests productes de primera necessitat amb “les màximes facilitats i amb un mecanisme no discriminatori”, ja que aquests sistemes de prepagament tindran el mateix disseny que la targeta de la resta de clients dels dos centres comercials.



Víctimes del tràfic d'éssers humans

D’altra banda, el consell de ministres ha modificat el reglament de prestacions econòmiques de serveis socials per incloure-hi les víctimes del tràfic d’éssers humans. Aquesta modificació respon a l’aprovació, el mes de maig passat, de la Llei de mesures per lluitar contra el tràfic d’éssers humans i protegir-ne les víctimes. D’aquesta manera, aquestes persones podran gaudir de la cobertura de les necessitats bàsiques de manutenció, higiene personal, allotjament i roba; l’afiliació a la Caixa Andorrana de Seguretat Social; i les despeses de retorn assistit al país de procedència o a un altre.