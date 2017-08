Cinca diu que els textos de competències i transferències "tenen una altíssima probabilitat" de tenir els vots necessaris

Jordi Cinca s'ha mostrat optimista després que el consell de ministres hagi aprovat avui els dos textos

Actualitzada 02/08/2017 a les 19:26

Els textos de modificació de les lleis de competències i transferències tenen una “altíssima probabilitat” d’aconseguir els vots necessaris (majoria qualificada) per a la seva aprovació ja que són fruit “d’un llarg procés de negociació”, primer amb els comuns i posteriorment amb els grups parlamentaris. Aquest és el parer del ministre portaveu, Jordi Cinca, expressat després que el consell de ministres hagi aprovat avui els dos textos.



Ara els dos projectes de llei seran tramesos als grups parlamentaris, amb la intenció que la setmana del 21 d’agost puguin ser admesos a tràmits parlamentari. La intenció de l’executiu és que es tramitin a través del procés d’urgència i que, per tant, de cara a finals d’octubre puguin estar aprovats. En aquest sentit, Cinca ha reiterat que d’aquesta manera es podria incorporar, abans de la seva tramitació, al projecte de llei del pressupost l’import de 55 milions d’euros per a les transferències als comuns.



Des del Govern recorden que, pel que fa al text de les competències, entre els canvis més significatius hi ha la definició de qui és competent en aspectes com les xarxes viàries secundàries o el manteniment de torrents i el control d'esllavissades. A més, s’estableix l’alliberament dels terrenys de cessió urbanística així com dels terrenys públics comunals, sense contraprestacions, per als projectes d’interès nacional.



Pel que fa a les transferències, es rebaixa el percentatge per al repartiment a parts iguals entre totes les parròquies i, en canvi, s’augmenta el pes dels paràmetres com la població resident, les pernoctacions i els segments de població que requereixen especial atenció (infants i gent gran). L’import fixat per al primer any és de 55 milions però s’anirà revisant en funció del PIB. El projecte de llei contempla l'aplicació de les figures tributàries per part de les institucions comunals i també s'introdueixen conceptes com la solidaritat i la sostenibilitat, segons es posa en relleu des de l’executiu.



Intercanvi automàtic



D’altra banda, el consell de ministres celebrat aquest dimecres ha servit per donar llum verda al reglament relatiu a l’intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal. Aquest text desenvolupa, tal com ha remarcat Cinca, la llei aprovada al novembre i fixa les “qüestions procedimentals” que han de seguir per a aquest intercanvi. Així, es fixa el lloc, la forma i el termini per a la comunicació automàtica d’informació. Aquest reglament ja inclou un primer llistat amb els països amb els quals es durà a terme aquest intercanvi, en un principi els de la Unió Europea. Posteriorment, i a mesura que es vagin afegint de nous, s’hauran de fer les modificacions escaients del text. Cinca ha posat en relleu, en aquest sentit, que després dels de la Unió Europea s’aniran incorporant aquells amb els quals Andorra ja té signats acords per a l’intercanvi a la demanda.