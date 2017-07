L'Audiència Nacional rebutja la petició de llibertat de Joan Besolí

Rebutjada per segona vegada la llibertat provisional per a Besolí

La jutgessa de l’Audiència Nacional Carmen Lamela va rebutjar ahir per segon cop la petició de llibertat per a l’exconseller de Finances del comú lauredià Joan Besolí i l’expresident del FC Barcelona Sandro Rosell. La jutgessa considera que hi ha risc de fugida, de destrucció de proves i de reiteració delictiva, perquè la investigació encara no s’ha acabat. Lamela va enviar a la presó Rosell i Besolí el 25 maig.

Tots dos estan acusats de formar part d’una xarxa que hauria blanquejat diners procedents de comissions il·lícites derivades de la venda de drets de la selecció brasilera de futbol. Aquestes operacions